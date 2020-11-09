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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17

Арбитры Российской премьер-лиги Вилков и Безбородов отстранены до конца года.

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Судья Михаил Вилков, допустивший результативные ошибки в матче Российской премьер-лиги, в этом году работать в РПЛ больше не будут, заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Да, это так. До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но и (Валентина) Безбородова", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-Экспресс".

Оба рефери совершили ключевые ошибки в матчах с участием ФК "Краснодар". Вилков работал на матче "Краснодара" с "Рубином", Безбородов – со "Спартаком". В первом случае "Краснодар" победил 3:1, во втором – проиграл 1:3.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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