Арбитры Российской премьер-лиги Вилков и Безбородов отстранены до конца года.

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Судья Михаил Вилков, допустивший результативные ошибки в матче Российской премьер-лиги, в этом году работать в РПЛ больше не будут, заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Да, это так. До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но и (Валентина) Безбородова", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-Экспресс".

Оба рефери совершили ключевые ошибки в матчах с участием ФК "Краснодар". Вилков работал на матче "Краснодара" с "Рубином", Безбородов – со "Спартаком". В первом случае "Краснодар" победил 3:1, во втором – проиграл 1:3.