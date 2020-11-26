Попов вновь стал спортивным директором ФК "Спартак"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Дмитрий Попов занял пост спортивного директора московского "Спартака", сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

"К работе спортивным директором нашего клуба приступил Дмитрий Попов. Он уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016 года", - говорится в сообщении.

Попов - в прошлом игрок "Спартака" и сборной России. Он выступал за красно-белых с 1989 по 1993 год, провел 104 матча и забил 8 мячей. Вместе со "Спартаком" Попов трижды стал чемпионом страны, один раз выиграл Кубок России, дошел до полуфинала Кубка европейских чемпионов.