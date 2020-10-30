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Главный тренер "Спартака" отверг сведения о желании уйти в Бундеслигу

Главный тренер "Спартака" отверг сведения о желании уйти в Бундеслигу
Доменико Тедеско
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско называет нонсенсом сообщения о его намерении в ближайшее время возглавить одну из команд чемпионата Германии.

"Для меня большая честь быть тренером "Спартака", и слухи о том, что я хотел уйти в Бундеслигу, абсолютно несостоятельны. Если бы я хотел, то мог три раза это сделать. В первый раз мне поступило предложение через две недели после того как я ушел из "Шальке". После этого была возможность уйти туда в тот момент, когда я переходил в "Спартак". И третья возможность была этим летом", - сказал Тедеско на пресс-конференции в пятницу.

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"Все слухи о желании уйти в Бундеслигу – нонсенс. Не понимаю, откуда эта информация берется. Прошел даже слух, что это идет даже изнутри клуба. Но мы не обращаем на это внимания и идем дальше", - подчеркнул немец итальянского происхождения.

"Быть здесь, в "Спартаке" – было мое желание и решение", - отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Тедеско заинтересован немецкий "Хоффенхайм".

По словам Тедеско, владелец "Спартака" Леонид Федун действительно контактировал с ним на предмет переговоров о новом соглашении.

"Он сказал, что хотел бы этой зимой поговорить о возможности продления контракта, я согласился", - сказал тренер, уточнив, что непосредственно "конкретного конкретного предложения со стороны клуба не поступало", соответственно и он "не блокировал предложения клуба".

"Впереди много матчей, сейчас все мысли о предстоящей игре (с "Ростовом" в субботу – ИФ). Я хочу спокойно работать и чтобы футболисты спокойно готовились к каждой игре", - сказал Тедеско.

35-летний Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Предыдущим клубом был немецкий "Шальке" (с ним занимал второе место в Бундеслиге). В марте прошлого года он был уволен руководством "Шальке", однако по условиям договора получал зарплату – до тех пор, пока не возглавил новую команду.

В настоящее время "Спартак" является лидером чемпионата России.

футбол ФК Спартак

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