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Футболиста "Барселоны" Коутиньо прооперируют

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Филиппе Коутиньо будет прооперирован в связи с травмой мениска.

Как сообщает пресс-служба "Барселоны", операция пройдет в ближайшие дни.

Накануне бразилец принял участие в матче чемпионата Испании против "Эйбара", выйдя на замену на 66-й минуте. Завершить игру он, однако, не смог, поскольку получил травму. Покинул поле Коутиньо в компенсированное ко второму тайму время, в итоге "Барселона" осталась в меньшинстве: лимит замен к тому моменту был уже исчерпан.

В нынешнем сезоне Коутиньо сыграл за "Барселону" в 14 матчах и забил три мяча. Цвета каталонского клуба он защищает с 2018 года, перейдя сюда из "Ливерпуля". При этом прошлый сезон он отыграл в "Баварии" на правах аренды.

футбол Испания

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