Диего Коста покинул ФК "Атлетико"

Футболист Диего Коста Фото: Reuters

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Атлетико" объявил об уходе из команды нападающего Диего Косты.

Как сообщает пресс-служба "Атлетико", испано-бразильский футболист покидает команду по личным причинам.

Срок действия игрока и клуба истекал 30 июня 2021 года.

Диего Коста пришел в "Атлетико" в 2007 году в возрасте 17 лет, он провел за команду 215 официальных матчей, забив 83 мяча и отдав 36 передач. Во время своего пребывания в "Атлетико" он по разу выиграл чемпионат, Кубок Испании, Лигу Европы, трижды – Суперкубок УЕФА.

При этом в "Атлетико" Диего Коста заиграл не сразу, его отправляли в аренду в португальскую "Брагу", испанские "Сельту" и "Альбасету". Также он переходил в "Вальядолид" и английский "Челси".