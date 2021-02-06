Большунов вновь выиграл общий зачет Кубка мира

Александр Большунов во время гонки на 15 км в Фалуне в конце января Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира.

Таким образом, он получает полагающийся в таком случае Большой хрустальный глобус.

"Федерация лыжных гонок России в лице президента Елены Валерьевны Вяльбе поздравляет Александра с заслуженной наградой! Желает не останавливаться на достигнутом!", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Большунов стал триумфатором соревнования досрочно. На протяжении практически всего сезона он лидировал в общем зачете. Ближайшим преследователем был его соотечественник Иван Якимушкин, который, имел шансы настичь лидера. Однако, как сообщали СМИ, тренерский штаб сборной России решил освободить Якимушкина от шведского и чешского этапов Кубка мира.

Год назад 24-летний Большунов стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. При этом триумфаторами становились советские лыжники Александр Завьялов (1980/81, 1982/83) и Владимир Смирнов (1990/91). Смирнов выиграл зачет и в сезоне-1993/94, но уже под флагом Казахстана.