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Лыжник Большунов извинился за столкновение с Мяки на этапе Кубка мира

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов извинился за инцидент на эстафете на этапе Кубка мира в Лахти, в ходе которого он замахнулся палкой и врезался в финского лыжника Йони Мяки, сообщает пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта России.

СпортСборную России лишили бронзы в лыжной эстафете из-за инцидента с БольшуновымСборную России лишили бронзы в лыжной эстафете из-за инцидента с БольшуновымЧитать подробнее

"От лица Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР), Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты... Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип "честной игры" во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями", - говорится в сообщении.

"Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру", - отмечается там же.

В воскресенье в Лахти в рамках этапа Кубка мира прошла мужская эстафетная гонка. Ее победителем стала Норвегия. Борьбу за серебро на финишной прямой вели Йони Мяки и Александр Большунов, представлявшие Финляндию и Россию соответственно. При этом бежавший слегка впереди Мяки начал перекрывать путь россиянину, тот замахнулся на финна палкой. В итоге Мяки финишировал вторым и вместе с партнерами по команде стал праздновать серебряные медали. В это время Большунов врезался в Мяки врезался, сбив его с ног.

Позднее FIS лишила российскую команду бронзы за неспортивное поведение Большунова. На третье место поднялся второй состав сборной России, также выступивший в гонке (финишировал четвертым).

Финские СМИ, не уточняя имен, сообщили, что два человека подали заявление в полицию в связи с действиями Большунова.

Министр спорта Олег Матыцин в понедельник призвал зарубежные СМИ не пиариться на действиях Большунова.

Лыжные гонки Александр Большунов Йони Мяки

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