Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Российский лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Большунов обеспечил себе итоговое первое место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам за несколько гонок до окончания сезона.

СпортРоссийский лыжник Большунов впервые выиграл общий зачет "Тур де Ски"Российский лыжник Большунов впервые выиграл общий зачет "Тур де Ски"Читать подробнее

Об этом стало известно после того, как норвежская федерация отказалась делегировать своих лыжников на заключительные, североамериканские этапы соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. Решение, соответственно, лишает идущего в общем зачете вторым норвежца Йоханнеса Клебо настичь лидирующего Большунова.

Между тем, Клебо с пониманием отнесся к решению федерации. "Я поддерживаю решение на сто процентов", - приводит слова норвежца NRK.

Сейчас в активе Большунова 2221 очко, у Клебо – 1726.

В первой десятке присутствует в общей сложности шесть норвежцев, два россиянина (Сергей Устюгов – на восьмой строчке), по одному финну и швейцарцу.

23-летний Большунов стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. При этом триумфаторами становились советские лыжники Александр Завьялов (1980/81, 1982/83) и Владимир Смирнов (1990/91). Смирнов выиграл зачет и в сезоне-1993/94, но уже под флагом Казахстана.

лыжные гонки Александр Большунов Сергей Устюгов

Новости по теме

Новости

"Аталанта" и "Лейпциг" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Динамо" обыграло "Спартак" и вышло вперед в серии Кубка Гагарина

"Динамо" обыграло "Спартак" и вышло вперед в серии Кубка Гагарина

Чемпионат Италии по футболу предложили завершить без победителя

"Сибирь" победила "Автомобилист" и вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина

ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве перенесли с апреля на июль

Ближайшие туры чемпионата Испании по футболу пройдут без зрителей

У российского велогонщика Дмитрия Страхова диагностирован коронавирус

У российского велогонщика Дмитрия Страхова диагностирован коронавирус

Матч сборных Молдавии и России по футболу оказался под угрозой срыва

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" и "Уфа" сыграли вничью в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

"Краснодар" выиграл у "Спартака" в матче РПЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');