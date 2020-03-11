Российский лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Александр Большунов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Большунов обеспечил себе итоговое первое место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам за несколько гонок до окончания сезона.

Об этом стало известно после того, как норвежская федерация отказалась делегировать своих лыжников на заключительные, североамериканские этапы соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. Решение, соответственно, лишает идущего в общем зачете вторым норвежца Йоханнеса Клебо настичь лидирующего Большунова.

Между тем, Клебо с пониманием отнесся к решению федерации. "Я поддерживаю решение на сто процентов", - приводит слова норвежца NRK.

Сейчас в активе Большунова 2221 очко, у Клебо – 1726.

В первой десятке присутствует в общей сложности шесть норвежцев, два россиянина (Сергей Устюгов – на восьмой строчке), по одному финну и швейцарцу.

23-летний Большунов стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. При этом триумфаторами становились советские лыжники Александр Завьялов (1980/81, 1982/83) и Владимир Смирнов (1990/91). Смирнов выиграл зачет и в сезоне-1993/94, но уже под флагом Казахстана.