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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Большунов финишировал первым в гонке с общего старта (дистанция – 15 км) классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

Время россиянина – 35 минут 16,3 секунды.

Это вторая подряд победа Большунова. Накануне он выиграл гонку с раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем.

Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира.

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лыжные гонки Александр Большунов

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