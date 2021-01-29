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Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира
Александр Большунов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Лыжник сборной России Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Время россиянина - 32 минуты 33,3 секунды.

Вторым финишировал норвежец Симен Крюгер, отстав от Большунова на 1,8 сек. Тройку призеров замкнул тоже представитель Норвегии - Сьюр Рете (отставание +23,9 сек.).

В 15:00 мск начнется женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

7-й этап Кубка мира стартовал в Фалуне в пятницу и завершится в воскресенье.

лыжные гонки Александр Большунов

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