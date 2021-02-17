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Медведев после Australian Open станет третьей ракеткой мира

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднимется с четвертого на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого будет опубликована в понедельник.

На ступень выше он поднимется благодаря успешному выступлению на турнире Australian Open, где к настоящему моменту он добрался до полуфинала. С третьей строчки он сместит Доминика Тима, который на турнире в Мельбурне дошел до четвертого круга.

Третьей ракеткой мира Медведев станет впервые в карьере.

В среду Медведев в 1/4 финала победил своего соотечественника Андрея Рублева, занимающего восьмое место в мировом рейтинге.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, номер 6 в мировом рейтинге) – Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Значительного прогресса в рейтинге, как сообщалось, достиг другой российский участник полуфинала, Аслан Карацев. Со 114-й строчки Карацев, впервые участвующий в основной сетке турниров Большого шлема, поднимется на 42-е место.

В полуфинале Australian Open Карацев сыграет с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем.

теннис Даниил Медведев

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