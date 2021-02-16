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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:02

Джокович стал соперником Карацева по полуфиналу Australian Open

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в 1/2 финала турнира Большого шлема Australian Open.

В четвертьфинале он обыграл седьмую ракетку мира представителя Германии Александра Зверева. Результат противостояния, растянувшегося на 3 часа 34 минуты, - 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Джоковича.

Борьбу за выход в финал серб проведет со 114-й ракеткой мира россиянином Асланом Карацевым – дебютантом основной сетки турниров Большого шлема. Ранее Джокович и Карацев друг с другом не играли.

Как сообщалось, в полуфинале Australian Open Россия будет представлена двумя теннисистами: помимо Карацева это будет победитель четвертьфинальной пары Андрей Рублев (номер 8 мирового рейтинга) - Даниил Медведев (4).

Australian Open-2021 проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

теннис Australian Open

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