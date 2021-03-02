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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41

В России пройдет самый масштабный в истории онлайн-шахмат в стране турнир

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - 7 марта на платформе FIDE Online Arena стартует самый масштабный турнир за всю историю онлайн-шахмат в России.

"Серия турниров МТС Open - это 6 отборочных турниров и грандиозный финал, зрители которого в прямом эфире будут следить за ходом игр и болеть за любимого игрока. Призовой фонд составит 550 000 рублей, его разделят "профессионалы" и "любители"", - говорится в релизе организаторов турнира.

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Победитель турнира среди профессионалов получит 200 тысяч рублей, серебряный призер – 100 тысяч, бронзовый – 70 тысяч. Распределение призовых среди любителей будет таким: первое место — 100 тысяч рублей, второе – 50 тысяч, третье – 30 тысяч.

Глава World Chess,официального бродкастера Международной шахматной федерации Илья Мерензон уверен, что "в условиях пандемии онлайн-спорт и, в частности, шахматы показали высокие показатели роста".

"За последние полгода мы наблюдали несколько десятков крупных онлайн-турниров с участием ведущих мировых гроссмейстеров и существенными призами. Теперь возможность побороться за денежный приз появилась у всех россиян", - отметил он.

В 2020 году в России запустилась официальная платформа FIDE Online Arena, позволяющая любителям стать частью шахматного сообщества. Шахматисты получили возможность играть на платформе на признанный Международной шахматной федерацией рейтинг FIDE Online Arena и претендовать на онлайн-звания: Arena Grandmaster, Arena International master, Arena FIDE master, Arena Candidate master.

Анонсированный турнир пройдет до 18 апреля.

шахматы

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