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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:49

18-летний россиянин Есипенко победил чемпиона мира Карлсена

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Андрей Есипенко одержал победу над обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном на проходящем в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) супертурнире Tata Steel Chess.

Партия прошла в рамках восьмого тура соревнования, 18-летний россиянин играл белыми фигурами.

Есипенко – единственный российский участник данного супертурнира, в котором выступают 14 шахматистов. К настоящему моменту он набрал 5 очков и входит в группу гроссмейстеров, которые, имея аналогичное число баллов, занимают места со второго по пятое. Помимо Есипенко, это нидерландцы Аниш Гири, Йордан ван Форест и американец Фабиано Каруана.

На первом месте – выступающий под флагом ФИДЕ иранец Алирезе Фируджа - 5,5.

шахматы Магнус Карлсен

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