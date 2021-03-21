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Латыпов стал вторым в масс-старте на заключительном этапе КМ по биатлону

Латыпов стал вторым в масс-старте на заключительном этапе КМ по биатлону
Россиянин Эдуард Латыпов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте, который состоялся в рамках заключительного этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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Золото взял француз Симон Дестье, преодолевший 15 км за 35 минут 43,7 секунды. При этом Дестье на четырех огневых рубежах промахнулся два раза. Латыпов тоже допустил два промаха, но отстал от Дестье на 8,9 секунды.

Бронза - у норвежца Йоханнеса Бё (отставание +17,5; 3 промаха).

Матвей Елисеев - 17-й (+1:29,8; 3), Евгений Гараничев (оба - Россия) - 21-й (+1:41,7; 4).

Мужской масс-старт завершил сезон-2020/2021. По его итогам победителем общего зачета третий год подряд стал Йоханесс Бе. У женщин "Большой хрустальный глобус" завоевала норвежка Тириль Экхофф.

В сборной России лучшие результаты показали Александр Логинов (17-е место в общем зачете) и Светлана Миронова (18).

биатлон Эдуард Латыпов

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