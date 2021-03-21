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Норвежка Тандревольд выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Швеции

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Биатлонистка сборной Норвегии Ингрид Тандревольд победила в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира, проходящем в шведском Эстерсунде в воскресенье.

Дистанцию 12,5 км Тандревольд преодолела за 34 минуты 53,1 секунды. На четырех огневых рубежах она допустила пять промахов, заработав таким образом пять штрафных кругов.

"Серебро" завоевала представительница Белоруссии Динара Алимбекова (отставание + 6,9 секунды; шесть промахов).

Тройку призеров замкнула немка Франциска Пройс (+11,1; 6).

За Россию в гонке с общего старта бежали Ульяна Кайшева и Светлана Миронова. Обе спортсменки финишировали в первой десятке. Кайшева стала пятой, показав лучший результат в карьере. Ее отставание от Тандревольд составило 20,1 секунды. При этом она допустила пять промахов. Миронова заняла восьмое место (+33,3; 5).

биатлон Ингрид Тандревольд

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