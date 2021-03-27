"Химки" потерпели 27-е поражение в баскетбольной Евролиге, уступив "Зениту"
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на выезде нанес крупное поражение подмосковным "Химкам" в 31 раунде регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча в Мытищах завершилась со счетом 91:70 (14:11, 25:18, 27:18, 25:23) в пользу "Зенита".
В турнирной таблице Евролиги "Зенит" занимает 8-е место (17 побед, 13 поражений). "Химки" являются аутсайдером "регулярки". Поражение от "Зенита" стало для "Химок" 27-м по счету.
Согласно формату, после 34-х туров борьбу в плей-офф продолжит восьмерка сильнейших.