ЦСКА потерпел крупнейшее в своей истории поражение в Евролиге

Игрок ЦСКА Йоханнес Фойгман (слева) против Брайана Данстона из "Анадолу Эфеса" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА с крупным счетом уступили турецкому "Анадолу Эфес" в гостевом матче 28-го тура Евролиги.

Результат встречи – 100:70 (31:13, 24:15, 20:17, 25:25) в пользу "Анадолу Эфес".

Это поражение стало крупнейшим для ЦСКА в Евролиге. В октябре 2013 года армейцы уступили с разницей в 26 очков турецкому "Фенербахче".

В настоящий момент ЦСКА занимает второе место в Евролиге, имея 18 побед и 9 поражений. "Анадолу Эфес" – на третьей строчке: 17 побед и 10 поражений.

Между тем, петербургский "Зенит" на своей площадке со счетом 71:75 (13:24, 16:14, 29:14, 13:23) уступил мадридскому "Реалу".

"Реал" занимает шестое место – 17 побед, 11 поражений. "Зенит", имеющий игру в запасе, - на седьмом месте, 16 побед, 11 поражений.