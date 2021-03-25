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ЦСКА победил "Црвену Звезду" в Евролиге

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение сербской "Црвене Звезде" в домашнем матче 31-го тура Евролиги.

Результат встречи – 87:72 (31:19, 19:20, 21:0, 16:13) в пользу ЦСКА.

Самым результативным в составе армейского клуба стал Торнике Шенгелия, на счету которого 16 очков. У команды из Белграда наибольшее число очков – 20 – набрал Деян Давидовац.

ЦСКА сейчас занимает второе место в турнирной таблице, в активе команды 20 побед и 10 поражений. "Црвена Звезда" – на предпоследнем, 17-м месте – девять побед и 22 поражения. Во главе турнирной таблицы находится испанская "Барселона" – 22 победы и восемь поражений.

баскетбол Евролига

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