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"Динамо" проиграло "Крыльям Советов" в 1/4 финала Кубка России

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" уступило самарским "Крыльям Советов" в гостевом матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

Результат встречи, состоявшейся в Самаре в четверг, - 2:0 в пользу "Крыльев". Голы провели Роман Ежов (4 минута) и Иван Сергеев (74).

В чемпионате России среди команд РПЛ "Динамо" занимает пятое место. "Крылья Советов", в свою очередь, представляют Футбольную национальную лигу (ФНЛ), второй по значимости дивизион в отечественном футболе. Здесь они располагаются на первой строчке.

Ранее в полуфинал турнира вышли столичный "Локомотив" и грозненский "Ахмат".

Изначально четвертьфиналы были запланированы на начало марта, однако 26 февраля пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о переносе игр на 7 и 8 апреля.

Состав полуфинальных пар определится по результатам жеребьевки 9 апреля. Матчи 1/2 финала запланированы на 21 и 22 апреля.

футбол Кубок России по футболу

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