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ЦСКА сыграет с "Арсеналом" в четвертьфинале Кубка России по футболу

В среду прошла жеребьевка данной стадии турнира

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА встретится с тульским "Арсеналом" в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу.

Жеребьевка данной стадии турнира прошла в среду.

Игра пройдет на поле "Арсенала".

Остальные пары выглядят следующим образом: "Ахмат" – "Уфа", "Крылья Советов" – "Динамо", "Сочи" – "Локомотив". Хозяева матчей – команды, указанные в парах первыми.

В четвертьфинал пробились семь клубов РПЛ, одна команда ("Крылья Советов") представляет ФНЛ.

Матчи пройдут 7-8 апреля.

футбол Кубок России по футболу

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