ЦСКА сыграет с "Арсеналом" в четвертьфинале Кубка России по футболу
В среду прошла жеребьевка данной стадии турнира
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА встретится с тульским "Арсеналом" в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу.
Жеребьевка данной стадии турнира прошла в среду.
Игра пройдет на поле "Арсенала".
Остальные пары выглядят следующим образом: "Ахмат" – "Уфа", "Крылья Советов" – "Динамо", "Сочи" – "Локомотив". Хозяева матчей – команды, указанные в парах первыми.
В четвертьфинал пробились семь клубов РПЛ, одна команда ("Крылья Советов") представляет ФНЛ.
Матчи пройдут 7-8 апреля.