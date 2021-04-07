"Локомотив" и "Ахмат" вышли в полуфинал Кубка России по футболу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Локомотив" (Москва) и "Ахмат" (Грозный) оказались сильнее соперников из "Сочи" и "Уфы" в матчах 1/4 финала Кубка России.

"Локомотив" в гостях обыграл "Сочи" со счетом 3:1. Московский клуб одержал победу благодаря дублю Федора Смолова (44-я и 63-я минуты) и голу Франсуа Камано (90+6). За "Сочи" отличился Артур Юсупов (70).

"Сочи" с 50-й минуты играл в меньшинстве, после того как Кирилл Заика был удален за вторую желтую карточку.

Встреча "Ахмата" и "Уфы", проходившая в Грозном, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Евгений Харин (55).

Еще два матча 1/4 финала пройдут 8 апреля. За выход в полуфинал между собой сыграют "Крылья Советов" (Самара) и московское "Динамо", а также тульский "Арсенал" и ЦСКА (Москва).

Изначально четвертьфиналы были запланированы на начало марта, однако 26 февраля пресс-служба РФС сообщила о переносе игр на 7 и 8 апреля.

Состав полуфинальных пар определится по результатам жеребьевки. Матчи 1/2 финала состоятся 21 и 22 апреля.