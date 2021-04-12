ЦСКА победил "Ротор" в чемпионате России по футболу

Это третья победа под руководством Илицы Олича

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 нанесли поражение волгоградскому "Ротору" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Голы в матче провели Хидера Эджуке (45+1) и Хосе Саломон Рондон (70).

Таким образом, ЦСКА одержал третью победу в трех матчах под руководством нового главного тренера команды Илицы Олича.

ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Столько же баллов имеет московский находящийся на третьей строчке "Локомотив", опережающий армейцев по дополнительным показателям. На первом месте находится петербургский "Зенит" (54), на втором – московский Спартак" (47).

Что касается "Ротора", он - на 14-м месте (18 очков).

Матчем ЦСКА – "Ротор" закрылась программа 25-го тура чемпионата России.