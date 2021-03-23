Ивица Олич возглавил ЦСКА
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Хорват Ивица Олич стал новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА.
"ЦСКА и Ивица Олич достигли договоренности о назначении хорватского специалиста на пост главного тренера. К работе Ивица приступит уже сегодня, 23 марта - его представят команде, и он проведет свою первую тренировку", - говорится в сообщении.
⚡⚡⚡ Ивица Олич - новый главный тренер #ЦСКА! Добро пожаловать домой! 🔴🔵 https://t.co/e04XyZlLRG pic.twitter.com/ohbfqa26H8— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
До этого 41-летний Олич работал ассистентом главного тренера сборной Хорватии.
Олич - бывший футболист ЦСКА, он выступал здесь с 2003 по 2006 год, провел 116 матчей, забил 44 мяча. Вместе с ЦСКА он три раза выиграл чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА.
Также он становился чемпионом Хорватии в составах "Загреба" и загребского "Динамо", чемпионом Германии – в составе "Баварии".
В понедельник ЦСКА объявил о расставании с главным тренером белорусом Виктором Гончаренко, который тренировал команду с декабря 2016 года.
В настоящий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург) на восемь очков.