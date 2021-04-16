В ОКР осудили решение США не пускать на юниорский ЧМ российского хоккеиста

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков считает, что США нарушили правило участия команд в юниорском чемпионате мира по хоккею в Техасе, когда не пустили в страну капитана сборной России Ивана Мирошниченко.

"Я отношусь к этому негативно, потому что считаю, что крупные соревнования такого статуса должны проводиться с полноценным участием команд. Страна-организатор обязана организовать свободный доступ всех участников соревнования. В данном случае это правило нарушено и в этой части можно выразить сожаление", - сказал Поздняков "Интерфаксу".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что лидер юниорской сборной России по хоккею нападающий "Омских Ястребов" Мирошниченко не сыграет чемпионате мира среди юниоров в Техасе из-за проблем с пересечением границ.

Сборная России еще не вылетела в Северную Америку, однако Федерация хоккея России уже получила соответствующее письмо о невозможности пересечения хоккеистом границы.

Ранее форвард пытался продолжить карьеру в Канаде, но страна отказала ему в визе.

Мирошниченко - чемпион зимней юношеской Олимпиады-2020 в составе сборной России.

Юниорский чемпионат мира пройдет в США с 27 апреля по 7 мая.