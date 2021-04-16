Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09

В ОКР осудили решение США не пускать на юниорский ЧМ российского хоккеиста

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков считает, что США нарушили правило участия команд в юниорском чемпионате мира по хоккею в Техасе, когда не пустили в страну капитана сборной России Ивана Мирошниченко.

СпортВласти США отказали лидеру сборной России в прибытии на юниорский ЧМ по хоккеюЧитать подробнее

"Я отношусь к этому негативно, потому что считаю, что крупные соревнования такого статуса должны проводиться с полноценным участием команд. Страна-организатор обязана организовать свободный доступ всех участников соревнования. В данном случае это правило нарушено и в этой части можно выразить сожаление", - сказал Поздняков "Интерфаксу".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что лидер юниорской сборной России по хоккею нападающий "Омских Ястребов" Мирошниченко не сыграет чемпионате мира среди юниоров в Техасе из-за проблем с пересечением границ.

Сборная России еще не вылетела в Северную Америку, однако Федерация хоккея России уже получила соответствующее письмо о невозможности пересечения хоккеистом границы.

Ранее форвард пытался продолжить карьеру в Канаде, но страна отказала ему в визе.

Мирошниченко - чемпион зимней юношеской Олимпиады-2020 в составе сборной России.

Юниорский чемпионат мира пройдет в США с 27 апреля по 7 мая.

хоккей

Новости по теме

Новости

Синицина и Кацалапов выиграли произвольную программу на командном ЧМ

Российские фигуристы увеличили отрыв от США на командном ЧМ

ХК "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина

ХК "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина

УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней

УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней

Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ

Россия стала лидером командного ЧМ среди фигуристов после ритм-танца

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Сборная России перед Евро-2020 сыграет с Польшей и Болгарией

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

"Челси" завоевал путевку в полуфинал ЛЧ, пройдя "Порту"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код