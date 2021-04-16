Власти США отказали лидеру сборной России в прибытии на юниорский ЧМ по хоккею

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Лидер юниорской сборной России по хоккею нападающий "Омских Ястребов" Иван Мирошниченко не сыграет чемпионате мира среди юниоров в Техасе из-за проблем с пересечением границы, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает Мирошниченко на территорию страны, хотя виза у спортсмена есть. Сборная России еще не вылетела в Северную Америку, однако Федерация хоккея России уже получила соответствующее письмо о невозможности пересечения хоккеистом границы.

Ранее форвард пытался продолжить карьеру в Канаде, но страна отказала ему в визе.

Мирошниченко – чемпион зимней юношеской Олимпиады-2020 в составе сборной России.

Юниорский чемпионат мира пройдет в США с 27 апреля по 7 мая.