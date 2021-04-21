Принятие решения о числе зрителей на ОИ в Токио могут отсрочить до июня

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио может отсрочить принятие решения о числе зрителей, допущенных на места проведения игр, до июня, сообщают местные СМИ.

По их данным, Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио рассматривает возможность отсрочки до июня своего решения о том, сколько зрителей будет допущено на места проведения игр, из-за всплеска случаев COVID-19 во многих частях Японии.

Изначально данное решение должно было быть принято к концу апреля.

В марте организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) комитет приняли беспрецедентное решение о запрете зрителей из-за рубежа в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти 23 июля - 8 августа.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 542 тыс. человек, более 9,6 тыс. умерли.