Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:25

Принятие решения о числе зрителей на ОИ в Токио могут отсрочить до июня

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио может отсрочить принятие решения о числе зрителей, допущенных на места проведения игр, до июня, сообщают местные СМИ.

По их данным, Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио рассматривает возможность отсрочки до июня своего решения о том, сколько зрителей будет допущено на места проведения игр, из-за всплеска случаев COVID-19 во многих частях Японии.

Изначально данное решение должно было быть принято к концу апреля.

В марте организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) комитет приняли беспрецедентное решение о запрете зрителей из-за рубежа в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти 23 июля - 8 августа.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 542 тыс. человек, более 9,6 тыс. умерли.

Олимпиада Токио COVID-19 Япония коронавирус

Новости по теме

Новости

"Ливерпуль", МЮ, "Арсенал" и "Тоттенхэм" покинули Суперлигу

"Манчестер Сити" объявил о выходе из Суперлиги

Клубы Суперлиги задумались о ее роспуске

Клубы Суперлиги задумались о ее роспуске

"Челси" собрался выйти из Суперлиги

"Челси" собрался выйти из Суперлиги

Суд в Мадриде запретил ФИФА и УЕФА мешать созданию футбольной Суперлиги

Суд в Мадриде запретил ФИФА и УЕФА мешать созданию футбольной Суперлиги

"Бавария" и ПСЖ отказались входить в Суперлигу

УЕФА назвал оскорблением ценностей футбола создание Суперлиги

Президент "Реала" назвал Суперлигу шансом спастись от разорения

МИД РФ опроверг причастность России к кибератаке на Шведский спортивный союз

УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код