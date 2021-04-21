Ян Непомнящий упрочил лидерство на шахматном турнире претендентов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает лидировать на турнире претендентов в Екатеринбурге,.

В 10-м туре он одержал победу над своим соотечественником Кириллом Алексеенко.

Остальные партии тура завершились вничью: Фабиано Каруана (США) - Дин Лижэнь (Китай), Ван Хао (Китай) - Александр Грищук (Россия), а также Аниш Гири (Нидерланды) - Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Непомнящий увеличил отрыв в таблице, набрав 6,5 очков. Следом идут Каруана, Гири и Вашье-Лаграв - по 5,5. Грищук и Хао имеют по 4,5 очка. Лижэнь и Алексеенко замыкают турнирную таблицу - по 4 очка.

В следующем туре, который состоится в пятницу, Непомнящий сыграет с Каруана. Прошлая их встреча в рамках этого турнира закончилась ничьей. Также в 11-м туре сыграют друг с другом Алексеенко и Хао, Вашье-Лаграв и Грищук, Гири и Лижэнь.

Турнир претендентов был приостановлен в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд соревнований - 500 тыс. евро.

Победитель в Екатеринбурге сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который обладает этим титулом с 2013 года и успел трижды его защитить.

Матч за звание чемпиона мира пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.