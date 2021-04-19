Непомнящий стал лидером возобновившегося турнира претендентов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский шахматист Ян Непомнящий стал единоличным лидером на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге.

В понедельник в 8-м туре Непомнящий сыграл вничью с Анишем Гири (Нидерланды). Максим Вашье-Лаграв (Франция) проиграл Фабиано Каруану (США). Китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь сыграли вничью. Партия россиян Александра Грищука и Кирилла Алексеенко завершилась победой последнего.

По итогам 8 тура Непомнящий имеет 5 очков, Каруана и Вашье-Лаграв - по 4,5, Гири и Ван Хао - по 4, Алексеенко и Грищук - по 3,5, Дин Лижэнь - 3.

Турнир претендентов был приостановлен в марте 2020 года из-за распространения коронавируса.

На соревнованиях в Екатеринбурге определится претендент на матч за титул с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Он обладает этим титулом с 2013 года.

Турнир претендентов с призовым фондом в 500 тыс. евро завершится 27 апреля, а матч за звание чемпиона мира будет проходить с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.