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МОК разрешил РФ использовать музыку Чайковского вместо гимна на чемпионатах мира

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского допускается задействовать вместо гимна РФ на чемпионатах мира, говорится в документе Международного олимпийского комитета, предоставленном МОК "Интерфаксу".

СпортМОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ОИМОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ОИЧитать подробнее

"Музыкальное сопровождение, утвержденное МОК для Олимпийского комитета России, может использоваться на всех чемпионатах мира. В качестве альтернативы международные федерации при необходимости могут использовать собственный гимн", - говорится в документе.

В четверг стало известно, что Международный олимпийский комитет утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ. Она, в частности, будет задействована на ОИ-2020 в Токио и ОИ-2022 в Пекине.

Ранее международный спортивный арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна на чемпионатах мира и олимпийских играх на двухлетний период действия санкций CAS в отношении российского спорта. "Катюшу" предложила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России, но, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе CAS, вариант не был утвержден, поскольку композиция "слишком связана с Россией".

МОК ОИ

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