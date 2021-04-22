МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ОИ

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет уведомил Олимпийский комитет России о том, что фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвержден в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием команды РФ на Играх в Токио и Пекине, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине", - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

"Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу", - отметил он.

Сообщается также, что в ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.

Согласно сообщению пресс-службы ОКР, МОК уже внес изменения в "Принципы имплементации решения CAS по делу ВАДА против РУСАДА" относительно использования символики, музыкального сопровождения и других атрибутов идентификации, которые будут применяться к спортсменам Российской Федерации до декабря 2022 года.

Ранее международный спортивный арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна на чемпионатах мира и олимпийских играх на двухлетний период действия санкций CAS в отношении российского спорта. "Катюшу" предложила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России, но, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе CAS, вариант не был утвержден, поскольку композиция "слишком связана с Россией".