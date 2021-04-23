Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37

Непомнящий сыграл вничью с Каруана на шахматном турнире претендентов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил лидерство на турнире претендентов в Екатеринбурге, сыграв в пятницу в 11-м туре вничью с американцем Фабиано Каруана.

Также в 11-м туре россиянин Александр Грищук и голландец Аниш Гири выиграли у своих оппонентов - Максима Вашье-Лаграва (Франция) и Дин Лижэнь (Китай) соответственно. Кирилл Алексеенко (Россия) и Ван Хао (Китай) завершили партию вничью.

Непомнящий возглавляет турнирную таблицу на протяжении четырех туров подряд. По итогам 11-ого тура он набрал 7 очков. Следом идет Гири, набравший 6,5 очка. Далее идут Каруана (6), Вашье-Лаграв (5,5), Хао (5), Алексеенко (4,5). Последнее место занимает Лижэнь с 4 очками.

В следующем туре в субботу Непомнящий встретится с Ван Хао. Прошлая их партия завершилась в пользу россиянина. Также сыграют друг с другом Каруана и Гири, Лижэнь и Грищук, Вашье-Лаграв и Алексеенко.

Турнир претендентов был приостановлен в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд соревнований - 500 тыс. евро.

Победитель в Екатеринбурге сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который обладает этим титулом с 2013 года и успел трижды его защитить.

Матч за звание чемпиона мира пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

шахматы

Новости по теме

Новости

Райана Гиггза отстранили от Евро-2020 после обвинений в нападении на женщин

Три матча Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург

Три матча Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург

Петербург и Севилья получили дополнительные матчи Евро-2020

Петербург и Севилья получили дополнительные матчи Евро-2020

Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"

МОК разрешил РФ использовать музыку Чайковского вместо гимна на чемпионатах мира

"Барселона" осудила давление и запугивание в ситуации с Суперлигой

ЦСКА вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда"

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ОИ

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ОИ

Теннисистка Карла Суарес-Наварро победила рак

Теннисистка Карла Суарес-Наварро победила рак

Бильбао не примет матчи чемпионата Европы по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код