Непомнящий сыграл вничью с Каруана на шахматном турнире претендентов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил лидерство на турнире претендентов в Екатеринбурге, сыграв в пятницу в 11-м туре вничью с американцем Фабиано Каруана.

Также в 11-м туре россиянин Александр Грищук и голландец Аниш Гири выиграли у своих оппонентов - Максима Вашье-Лаграва (Франция) и Дин Лижэнь (Китай) соответственно. Кирилл Алексеенко (Россия) и Ван Хао (Китай) завершили партию вничью.

Непомнящий возглавляет турнирную таблицу на протяжении четырех туров подряд. По итогам 11-ого тура он набрал 7 очков. Следом идет Гири, набравший 6,5 очка. Далее идут Каруана (6), Вашье-Лаграв (5,5), Хао (5), Алексеенко (4,5). Последнее место занимает Лижэнь с 4 очками.

В следующем туре в субботу Непомнящий встретится с Ван Хао. Прошлая их партия завершилась в пользу россиянина. Также сыграют друг с другом Каруана и Гири, Лижэнь и Грищук, Вашье-Лаграв и Алексеенко.

Турнир претендентов был приостановлен в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд соревнований - 500 тыс. евро.

Победитель в Екатеринбурге сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который обладает этим титулом с 2013 года и успел трижды его защитить.

Матч за звание чемпиона мира пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.