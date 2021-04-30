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Борис Миронов стал новым главным тренером ХК "Спартак"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спарта" объявил о назначении Бориса Миронова в качестве нового главного тренера команды.

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"Контракт с 49-летним специалистом подписан на два сезона", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

На этом посту Миронов сменил Олега Знарка, контракт с которым клуб решил не продлевать.

Миронов становился победителем молодёжного чемпионата мира, серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр, одиннадцать сезонов выступал в Национальной хоккейной лиге. В качестве тренера побеждал в Кубке Харламова (2017) и молодежном Кубке Вызова (2017).

Будучи игроком, Миронов защищал цвета в частности, ЦСКА, "Витязя", "Виннипега", "Эдмонтона", "Чикаго", "Нью-Йорк Рейнджерс". Среди команд, которых он тренировал (помощником), клуб КХЛ "Нефтехимик". Кубок Харламова Миронов выиграл, будучи наставником "Красной Армии" – молодежной команды ХК ЦСКА.

хоккей ХК Спартак

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