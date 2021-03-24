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Главный тренер ХК "Спартак" Знарок покинул клуб

Главный тренер ХК "Спартак" Знарок покинул клуб
Олег Знарок
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" решил не подписывать новые соглашения с главным тренером команды Олегом Знарком и его помощниками, сообщила пресс-служба ХК.

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"Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба "Спартак". Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Помимо Знарка "Спартак" покинул спортивный директор Павел Ни-Ли.

Один из самых титулованных тренеров в российском хоккее 58-летний Знарок возглавил "Спартак" весной 2019 года. При нем команда дважды выходила в плей-офф КХЛ, где выбывала после первого раунда.

До "Спартака" Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина - дважды с московским "Динамо" (сезоны-2011/12, 2012/13) и один раз со СКА (сезон-2016/17). Также под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и победительницей Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году.

В качестве игрока Знарок выступал за сборные СССР и Латвии. Карьеру игрока завершил в 2002 году.

хоккей ХК Спартак Олег Знарок

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