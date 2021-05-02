Павлюченкова вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила чешку Каролину Плишкову во втором круге турнира Mutua Madrid Open, проходящего в Мадриде.

Результат встречи - 6:0, 7:5.

Павлюченкова занимает 41-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Плишкова - девятая.

В третьем круге Павлюченкова сыграет с победительницей встречи между Еленой Остапенко (Латвия, 50) и Дженнифер Брэди (США, 14).

Еще одна российская спортсменка Дарья Касаткина (37) завершила участие в турнире, проиграв белоруске Арине Соболенко (7) со счетом 6:3, 6:3.

Участие в турнире продолжает Вероника Кудерметова (28), которая в понедельник сыграет матч третьего круга против чешки Петры Квитовой (12).

Mutua Madrid Open - один из четырех турниров престижной серии WTA Premier Mandatory, победители которых получают 1000 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира составляет 7 млн евро.