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Павлюченкова обыграла Киз в первом круге турнира в Мадриде

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Мэдисон Киз и вышла во второй круг турнира Mutua Madrid Open.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Павлюченкова занимает 41-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Киз - 23-ю.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с победителем матча между Каролиной Плишковой (Чехия, 9) и Кори Гауфф (США, 35).

Участие в турнире также продолжают россиянки Вероника Кудерметова (27) и Дарья Касаткина (37).

Mutua Madrid Open - один из четырех турниров престижной серии WTA Premier Mandatory, победители которых получают 1000 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира составляет 7 млн евро.

теннис

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