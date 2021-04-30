Павлюченкова обыграла Киз в первом круге турнира в Мадриде

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Мэдисон Киз и вышла во второй круг турнира Mutua Madrid Open.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Павлюченкова занимает 41-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Киз - 23-ю.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с победителем матча между Каролиной Плишковой (Чехия, 9) и Кори Гауфф (США, 35).

Участие в турнире также продолжают россиянки Вероника Кудерметова (27) и Дарья Касаткина (37).

Mutua Madrid Open - один из четырех турниров престижной серии WTA Premier Mandatory, победители которых получают 1000 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира составляет 7 млн евро.