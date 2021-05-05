Российские керлингистки обыграли шведок на ЧМ-2021 в Калгари

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Женская сборная России по керлингу победила шведок в девятом матче кругового этапа на чемпионате мира в Калгари (Канада).

Встреча закончилась со счетом 10:8. За Россию выступали Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Национальная команда в девяти встречах одержала девять побед и за четыре тура до конца кругового этапа возглавляет турнирную таблицу. В следующем матче россиянки сыграют с Чехией.

Женский ЧМ-2021 стартовал 30 апреля. На первом этапе команды сыграют по кругу. По его результатам, сборные, занявшие первое и второе места, напрямую выйдут в полуфинал. Команды, занявшие 3-6 места, сыграют квалификационные игры за выход в полуфинал.

Лучшим достижением женской сборной РФ на чемпионатах мира является "серебро" ЧМ-2017 в Китае. Кроме этого, россиянки четыре раза становились бронзовыми призерами.

Сборная России на турнире выступает под именем и под флагом Федерации керлинга России.

В рамках турнира российские спортсменки поборются за путевку на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине.