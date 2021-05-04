Российские керлингистки одержали шестую победу подряд на ЧМ в Калгари

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Женская сборная России по керлингу на чемпионате мира (ЧМ) в канадском Калгари обыграла датчанок в шестом матче кругового этапа.

Результат поединка - 7:5. За Россию выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Национальная команда в шести встречах одержала шесть побед и возглавляет турнирную таблицу. Во вторник россиянки сыграют с японками и китаянками.

Женский ЧМ-2021 стартовал 30 апреля. В соревнованиях кроме России принимают участие еще 13 сборных из Швейцарии, Италии, США, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии, Дании, Эстонии, Китая, Японии, Кореи и Канады.

На первом этапе команды сыграют по кругу. По его результатам сборные, занявшие первое и второе места, напрямую выйдут в полуфинал. Команды, занявшие 3-6 места, сыграют квалификационные игры за выход в полуфинал.

Полуфиналы, матч за бронзу и финал состоятся 9 мая.

Сборная России на турнире выступает под именем и под флагом Федерации керлинга России (RCF).

В рамках турнира российские спортсменки поборются за путевку на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине.