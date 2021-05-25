Россиянка Кашлинская победила украинку Музычук в третьем туре Гран-при FIDE

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российская шахматистка Алина Кашлинская победила украинку Анну Музычук в третий день четвертого этапа Гран-при FIDE, проходящего в Гибралтаре.

Также в третьем туре Ирина Бульмага (Румыния), Нана Дзагнидзе (Грузия) и россиянка Екатерина Лагно победили своих оппоненток: Антоанету Стефанову (Болгария), Динару Садуакасову (Казахстан) и Валентину Гунину соответственно. Жансая Абдумалик (Казахстан) и Гюнай Мамедзаде (Азербайджан), а также Элизабет Петц (Германия) и Мария Музычук (Украина) сыграли свои партии вничью.

После трех дней турнира первые два места по количеству очков делят Лагно и Абдумалик (2,5 очка). Следом наравне идут М. Музычук, Дзагнидзе и Мамедзаде с 2 очками. Далее Петц и Стефанова (1,5 очка). А. Музычук, Гунина, Кашлинская и Бульмага набрали по 1 очку. В конце списка находится Садуакасова, не набравшая пока очков.

В следующем туре, который пройдет во вторник, друг с другом сыграют Лагно и Стефанова, Бульмага и Абдумалик, Мамедзаде и М. Музычук, Петц и Дзагнидзе, Садуакасова и Кашлинская, А. Музычук и Гунина.

Перед началом этапа в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина с 398 очками. За ней идет Хампи Конеру (Индия), набрав 293 очка. Третье место занимает россиянка Александра Костенюк (193 очка).

Четвертый этап Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE) среди женщин в Гибралтаре должен был состояться в январе, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на период с 22 мая по 2 июня. По результатам этапа лучшие две шахматистки примут участие в турнире претенденток на титул чемпионки мира. Победительница на турнире претенденток FIDE сыграет с действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. В прошлый раз она защитила свой титул против Горячкиной.