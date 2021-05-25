Поиск
AНачало в 20:15Чехия Чехия3 : 2ОТБелоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия3 : 1Канада КанадаОконченподробнееAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 1Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Латвия Латвия3 : 0Италия ИталияОконченподробнее

Россиянка Кашлинская победила украинку Музычук в третьем туре Гран-при FIDE

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российская шахматистка Алина Кашлинская победила украинку Анну Музычук в третий день четвертого этапа Гран-при FIDE, проходящего в Гибралтаре.

Также в третьем туре Ирина Бульмага (Румыния), Нана Дзагнидзе (Грузия) и россиянка Екатерина Лагно победили своих оппоненток: Антоанету Стефанову (Болгария), Динару Садуакасову (Казахстан) и Валентину Гунину соответственно. Жансая Абдумалик (Казахстан) и Гюнай Мамедзаде (Азербайджан), а также Элизабет Петц (Германия) и Мария Музычук (Украина) сыграли свои партии вничью.

После трех дней турнира первые два места по количеству очков делят Лагно и Абдумалик (2,5 очка). Следом наравне идут М. Музычук, Дзагнидзе и Мамедзаде с 2 очками. Далее Петц и Стефанова (1,5 очка). А. Музычук, Гунина, Кашлинская и Бульмага набрали по 1 очку. В конце списка находится Садуакасова, не набравшая пока очков.

В следующем туре, который пройдет во вторник, друг с другом сыграют Лагно и Стефанова, Бульмага и Абдумалик, Мамедзаде и М. Музычук, Петц и Дзагнидзе, Садуакасова и Кашлинская, А. Музычук и Гунина.

Перед началом этапа в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина с 398 очками. За ней идет Хампи Конеру (Индия), набрав 293 очка. Третье место занимает россиянка Александра Костенюк (193 очка).

Четвертый этап Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE) среди женщин в Гибралтаре должен был состояться в январе, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на период с 22 мая по 2 июня. По результатам этапа лучшие две шахматистки примут участие в турнире претенденток на титул чемпионки мира. Победительница на турнире претенденток FIDE сыграет с действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. В прошлый раз она защитила свой титул против Горячкиной.

Шахматы Алина Кашлинская Анна Музычук Гран-при FIDE

Новости по теме

Новости
Чемпионат мира по хоккею-2021

Вслед за Латвией и США сборную Канады обыграла Германия

Чемпионат мира по хоккею-2021

Белоруссия вышлет посла Латвии из-за замены белорусского флага в Риге

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная России проиграла Словакии

Сборная России проиграла Словакии

Руй Витория стал новым главным тренером ФК "Спартак"

Руй Витория стал новым главным тренером ФК "Спартак"
Чемпионат мира по хоккею-2021

Назван состав сборной России на матч против Словакии

Чемпионат мира по хоккею-2021

Словакия - Россия. Онлайн

Словакия - Россия. Онлайн

Овечкин не приедет в сборную России, несмотря на вылет "Вашингтона"

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная США победила Канаду

Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по водным видам спорта

Бородин выиграл золото ЧЕ в комплексном плавании на 400 м

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код