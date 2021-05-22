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Россиянка Гунина обыграла Кашлинскую в первый день Гран-при FIDE

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российская шахматистка Валентина Гунина победила соотечественницу Алину Кашлинскую в первый день четвертого этапа Гран-при FIDE, проходящего в Гибралтаре.

Также в первом туре немка Элизабет Петц выиграла у Ирины Бульмага (Румыния), казахстанка Жансая Абдумалик - у соотечественницы Динары Садуакасовой. Остальные участницы - Нана Дзагнидзе (Грузия) и Катерина Лагно (Россия), Мария Музычук (Украина) и Анна Музычук (Украина), Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) и Антоанета Стефанова (Болгария) - сыграли вничью.

В следующем туре, который пройдет в воскресение, друг с другом сыграют Стефанова и Гунина, Лагно и Кашлинская, А. Музычук и Дзагнидзе, Садуакасова и М. Музычук, Петц и Абдумалик, Мамедзаде и Бульмага.

Перед началом этапа в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина с 398 очками. За ней идет Хампи Конеру (Индия), набрав 293 очка. Третье место занимает россиянка Александра Костенюк (193 очка).

Четвертый этап Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE) среди женщин в Гибралтаре должен был состояться в январе, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на период с 22 мая по 2 июня. По результатам этапа лучшие две шахматистки примут участие в турнире претенденток на титул чемпионки мира.

Победительница на турнире претенденток FIDE сыграет с действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. В прошлый раз она защитила свой титул против Горячкиной.

Шахматы FIDE Гибралтар Валентина Гунина Алина Кашлинская

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