Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира по футболу испанец Фернандо Торрес решил возобновить игровую карьеру.

"Я наслаждаюсь жизнью только одним способом: игрою. Поэтому я решил вернуться. В эту пятницу я сообщу где", - написал 37-летний спортсмен.

Торрес начал взрослую карьеру в мадридском "Атлетико", за который выступал сначала с 2001 по 2007 годы, затем – с 2015 по 2018. Из них сезон-2015/16 – на правах аренды, на тот момент игрок принадлежал итальянскому "Милану. Также он играл в английских "Ливерпуле" и "Челси".

Сезон-2018/19 провел в японской команде "Саган Тосу", после чего объявил о том, что ставит точку в выступлениях в профессиональном спорте.

Вместе с "Челси" Торрес выиграл, в частности, Лигу чемпионов и Лигу Европы, в составе "Атлетико" – Лигу Европы. Играя за сборную Испании, он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.