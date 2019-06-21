Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Фернандо Торрес Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира испанец Фернандо Торрес ставит точку в выступлениях в профессиональном футболе.

"После 18 увлекательных лет пришло время завершить футбольную карьеру", - написал Торрес в своем твиттере.

35-летний футболист анонсировал воскресную пресс-конференцию в Токио, посвященную его расставанию с футболом.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019

Торрес начал взрослую карьеру в мадридском "Атлетико", за который выступал сначала с 2001 по 2007 годы, затем – с 2015 по 2018. Из них сезон-2015/16 – на правах аренды, на тот момент игрок принадлежал итальянскому "Милану. Также он играл в английских "Ливерпуле" и "Челси". Сезон-2018/19 провел в японской команде "Саган Тосу".

Вместе с "Челси" Торрес выиграл, в частности, Лигу чемпионов и Лигу Европы, в составе "Атлетико" – Лигу Европы. Играя за сборную Испании, он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.