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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Фернандо Торрес
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира испанец Фернандо Торрес ставит точку в выступлениях в профессиональном футболе.

"После 18 увлекательных лет пришло время завершить футбольную карьеру", - написал Торрес в своем твиттере.

35-летний футболист анонсировал воскресную пресс-конференцию в Токио, посвященную его расставанию с футболом.

Торрес начал взрослую карьеру в мадридском "Атлетико", за который выступал сначала с 2001 по 2007 годы, затем – с 2015 по 2018. Из них сезон-2015/16 – на правах аренды, на тот момент игрок принадлежал итальянскому "Милану. Также он играл в английских "Ливерпуле" и "Челси". Сезон-2018/19 провел в японской команде "Саган Тосу".

Вместе с "Челси" Торрес выиграл, в частности, Лигу чемпионов и Лигу Европы, в составе "Атлетико" – Лигу Европы. Играя за сборную Испании, он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

футбол Фернандо Торрес

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