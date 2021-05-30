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Веснина и Кудерметова вышли во второй круг одиночного разряда Roland Garros

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисистка Елена Веснина и Вероника Кудерметова завоевали путевки во второй круг турнира Большого шлема Roland Garros в Париже в женском одиночном разряде.

В первом круге соревнования Веснина, возобновившая карьеру после трехлетней паузы (связана с рождением ребенка) за 1 час ровно одолела представительницу Белоруссии Ольгу Говорцову – 6:1, 6:0.

Сейчас Веснина является 1096 ракеткой мира, Говорцова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 138-ю строчку.

В следующем круге Веснина сыграет с 12-й ракеткой мира Петрой Квитовой (Чехия), которая дважды обыгрывала россиянку и ни разу ей не проигрывала.
В свою очередь, Кудерметова со счетом 7:6 (7:5), 6:1 взяла верх над американкой Амандой Анисимовой. Игра продолжалась 1 час 24 минуту.

Кудерметова является 30-й ракеткой мира, Анисимова – 41-й.

Следующей соперницей россиянки будет победительница чешского противостояния между Марией Боузковой и Катериной Синяковой.

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