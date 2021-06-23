Гинер назвал бредом сообщения о разногласиях с Орешкиным в ЦСКА

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент московского ФК ЦСКА Евгений Гинер заявил, что информация о противоречиях между председателем совета директоров Максимом Орешкиным и менеджментом клуба не соответствует действительности.

"Это полный бред. Уже говорил: как управлял, так и управляю командой дальше я. То, что сейчас у нас появились партнеры, совет директоров, считаю, очень хорошо. Я это говорил и ранее", - приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.

"Максим Станиславович никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд. Сейчас мы твердо стоим на ногах, также наши партнеры ВЭБ очень сильно помогают нам. Поэтому ни одни, ни другие в спортивную часть вообще не лезут", - подчеркнул Гинер.

"Знаете, можно как хочешь это трактовать, но если мы говорим, что совет директоров сегодня утверждает какие-то решения, это не так", - отметил он.

Весной 2020 года ВЭБ объявил о том, что приобрел 77,6% акций московского футбольного клуба ЦСКА. Помощник президента РФ, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин занял пост председателя совета директоров ФК. При этом Гинер продолжил заниматься управлением клуба.

Вскоре стали появляться сообщения о разногласиях в руководстве клуба, однако ЦСКА выступал с опровержением данной информации. На фоне этих сообщений весной нынешнего года клуб расстался с главным тренером Виктором Гончаренко, на его смену пришел экс-форвард команды хорват Ивица Олич. Но уже летом он покинул клуб, объяснив это расхождением с руководством во взглядах на будущее команды.

Гинер и достижения ЦСКА

Евгений Гинер стал президентом ЦСКА в начале 2001 года. Под его руководством армейский клуб добился многочисленных успехов в отечественном футболе, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА (ныне турнир называется Лигой Европы УЕФА). ЦСКА стал первым российским клубом, которому удалось выиграть этот турнир. Через три года достижение армейцев повторил петербургский "Зенит".

Шесть раз команда при Гинере выигрывала чемпионат России, по семь раз Кубок России и Суперкубок России. Футболисты традиционно являются игроками сборных стран, которые они представляют. Отечественные игроки, как правило, составляют костяк сборной России.