Причиной ухода из ЦСКА Олич назвал разногласия с руководством клуба

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Поводом для ухода с поста главного тренера московского ЦСКА для хорвата Ивицы Олича стали расхождения во взглядах на развитие команды. Об этом сообщил сам Олич.

"Сегодня я прибыл в Москву, и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды", - приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.



"Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона" – сказал тренер.

"Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе. Желаю всем в ПФК ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем", - заявил Олич.

О прекращении сотрудничества с 41-летним специалистом клуб объявил во вторник.

Олич возглавил ЦСКА в марте нынешнего года, сменив белоруса Виктора Гончаренко. При нем команда финишировала шестой в чемпионате России и впервые за 20 лет не попала в еврокубки.

Между тем, президент клуба Евгений Гинер заявлял, что руководство ФК не намерено увольнять тренера в межсезонье.