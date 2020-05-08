Орешкин стал председателем совета директоров ФК ЦСКА

Гинер будет его заместителем

Помощник президента РФ Максим Орешкин Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин занял пост председателя совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА.

Как сообщается на сайте клуба, избрание состоялось на заседании совета директоров в пятницу.

В свою очередь, заместителем председателя стал президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.

В апреле сообщалось, что ВЭБ.РФ стал владельцем 77,63% акций футбольного клуба. Сделка анонсировалась еще в декабре. Сообщалось, что она состоится в результате конвертации в акции его долга перед госкорпорацией. Тогда отмечалось, что новый владелец клуба рассчитывает, что это станет временной мерой и для ЦСКА удастся найти новых инвесторов.

Таким образом, долговые обязательства ФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ стал основным владельцем клуба, отмечается в сообщении.

Помимо представителей ВЭБа и ЦСКА, в новый совет директоров клуба вошли Орешкин и глава Mail.ru Group Борис Добродеев.

Откуда долг

Набсовет ВЭБа одобрил кредит на строительство стадиона ЦСКА в 2012 году. Общая стоимость инвестиций в строительство стадиона оценивалась в $350 млн. В 2016 году ВЭБ сообщил, что вложил в проект $240 млн. Стадион был открыт как "Арена ЦСКА" в 2016 году, но уже в 2017 году ВЭБ и клуб подписали соглашение о его переименовании в "ВЭБ Арену". Стадион был заложен по кредиту, который выдала госкорпорация.

В последние годы (особенно на фоне событий в экономике Украины, где Гинер владел крупными энергоактивами) постоянно возникали слухи о привлечении инвесторов в клуб, финансовые возможности которого заметно скромнее основных конкурентов.