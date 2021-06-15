Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА

Ивица Олич Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК ЦСКА Ивица Олич покинул клуб.

"Сегодня Профессиональный футбольный клуб ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен экс-защитник команды Алексей Березуцкий.

Олич возглавил ЦСКА в марте нынешнего года, сменив белоруса Виктора Гончаренко. При нем команда финишировала шестой в чемпионате России и впервые за 20 лет не попала в еврокубки.

Между тем, президент клуба Евгений Гинер заявлял, что руководство ФК не намерено увольнять тренера в межсезонье.

Олич - бывший футболист ЦСКА, он выступал здесь с 2003 по 2006 год, провел 116 матчей, забил 44 мяча. Вместе с ЦСКА он три раза выиграл чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА.

Также он становился чемпионом Хорватии в составах "Загреба" и загребского "Динамо", чемпионом Германии – в составе "Баварии".