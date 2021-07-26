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Карпин подписал контракт с РФС и официально возглавил сборную России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз объявил о подписании соглашения с приглашенным на пост главного тренера национальной команды Валерием Карпиным, сообщает пресс-служба РФС.

"Карпин - главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС", - говорится в сообщении.

В пятницу сообщалось, что РФС подпишет контракт с тренером до конца 2021 года.

Предшественником Карпина в сборной России был Станислав Черчесов, который оставил пост после чемпионата Европы. На Евро-2020 россияне не смогли выйти в плей-офф.

футбол Евро-2020 Станислав Черчесов Валерий Карпин

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