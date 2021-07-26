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Россиянки Костенюк и Горячкина прошли в полуфинал Кубка мира по шахматам

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские гроссмейстеры Александра Костенюк и Александра Горячкина обыграли своих оппоненток и вышли в полуфинал Кубка мира по шахматам среди женщин, который проходит в Сочи.

Во второй день четвертьфинала чемпионата Горячкина обыграла представительницу Казахстана Динару Садуакасову. Матч Костенюк и соотечественницы Валентины Гуниной завершился в пользу первой. Также в пятницу россиянка Катерина Лагно уступила своей сопернице из Китая Чжунъи Тан. В тай-брейке, который состоится во вторник, решится последний участник полуфинала чемпионата. Друг с другом сыграют Анна Музычук от Украины и Нана Дзагнидзе из Грузии.

Победившая в тай-брейке шахматистка сыграет с Горячкиной. Также в полуфинале Костенюк сыграет с Чжунъи Тан.

Женский Кубок мира, организованный впервые, проходит параллельно с мужским и завершится 3 августа. Общий призовой фонд - $ 676 тыс. Три лучшие шахматистки по итогам турнира получают право на участие в турнире претенденток за звание чемпионки мира.

На данный момент в турнир претенденток проходят Александра Горячкина в качестве победительницы в прошлый раз, россиянка Екатерина Лагно и Хампи Конеру от Индии, занявшие второе и третье места по итогам Гран-при ФИДЕ.

Александра Костенюк Александра Горячкина Шахматы

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