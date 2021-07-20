Пять российских шахматисток прошли в 1/8 финала Кубка мира в Сочи

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Полина Шувалова обыграла соотечественницу Лею Гарифуллину в тай-брейке и вошла в пятерку россиянок, прошедших в следующий раунд Кубка мира по шахматам среди женщин, который проходит в Сочи.

Ранее в 1/16 финала своих оппоненток выиграли россиянки Александра Горячкина, Алина Кашлинская, Александра Костенюк и Валентина Гунина.

В следующем раунде, который начнется в четверг, состоятся матчи между Горячкиной и представительницей Болгарии Антоанетой Стефановой, Гуниной и грузинкой Нино Бациашвили, Кашлинской и Динарой Садуакасовой от Казахстана, Костенюк и Марией Музычук из Украины соответственно.

Женский Кубок мира, организованный впервые, проходит параллельно с мужским и завершится 3 августа. Общий призовой фонд - $ 676 тыс. Три лучшие шахматистки по итогам турнира получают право на участие в турнире претенденток за звание чемпионки мира.

На данный момент в турнир претенденток проходят Александра Горячкина в качестве победительницы в прошлый раз, россиянка Екатерина Лагно и Хампи Конеру от Индии, занявшие второе и третье места по итогам Гран-при ФИДЕ.